مطروح: ضم مستشفيي براني والسلوم للمراكز الطبية المتخصصة تمهيدا لاستقبال مرضى شمال إفريقيا

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حرص المحافظة وسعيها الدائم للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة، والعمل على تطوير منظومة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة في تطوير ودعم عدد من المستشفيات والعيادات بمدن المحافظة فنياً وبشرياَ.

ولفت إلى المتابعة المستمرة للاطمئنان على الخدمات الصحية للمواطنين، وما يحمل البشرى لأهالى مطروح، ومنها الإعداد لافتتاح منشآت مستشفى السلوم المركزي ومستشفى براني بعد تطويرهما وضمهما للمراكز الطبية المتخصصة، بما يوفر مزيدا من الرعاية الصحية لأهالي غرب مطروح، واستقبال الأشقاء من دول شمال أفريقيا.

وقال إن ذلك يأتي بعد سنوات انتظار، وكذلك تشغيل جزء من مستشفى النجيلة أول مستشفى عزل صحي بمصر لتقديم خدمات للمواطنين، بالإضافة إلى الجزء المخصص للعزل وعلاج حالات كورونا، كما يجري الإعداد لافتتاح تطوير الوحدة الصحية بأم الرخم.

جاء ذلك خلال عقد مؤتمر اليوم الخميس المؤتمر العلمى والطبى الخاص بعلم أمراض الصدر الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد حلمى زيدان أستاذ أمراض الصدر، والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر بمطروح والدكتور أحمد السوهاجي نقيب أطباء مطروح، والدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر، وعدد من الأساتذة والأطباء من مطروح وخارجها وعمد ومشايخ مطروح.

حيث التأكيد على التعاون مع وزارة الصحة توفير جهاز أشعة جديد لمستشفى الحمام المركزى، و توفيرعدد 40 سريراً لمستشفيات الحمام والعلمين ومطروح، وعدد 22 سريرًا إستقبال طوارئ بمستشفيات مطروح، وبدء تطوير مستشفى الحميات ،بالاضافة للإعداد لدخول محافظة مطروح لمنظومة التأمين الصحى الجديدة، كما يجرى التعاقد مع عدد 150 طبيبًا واستشارى فى التخصصات الطبية المختلفة بتمويل من وزارة الصحة ، بالإضافة إلى تكليف 93 طبيبًا جديدًا على مستوى مستشفيات مطروح ، ومقترح التعاقد مع عدد من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، منها مستشفيات القبارى وجمال عبد الناصر بالإسكندرية.

وأضاف ان إهتمام المحافظة بتقديم وتيسير الخدمات العلاجية لغير القادرين والتى بلغت خلال عام ونصف 2,89 مليون جنيه لعدد 403 حالة للعلاج بعدد من المستشفيات خراج مطروح وداخلها ، بالإضافة المساهمة في مصروفات علاجية او إجراء عمليات أو فحوصات على نفقة المحافظة مع السعى دائماً لتحقيق التنمية الحقيقة والسعى إلى خدمة المواطنين فى كافة أنحاء المحافظة.

كما اوضح محافظ مطروح انه تم تخصيص 14 فدانا بجوار أرض الجامعة لإقامة مجمع كليات الطب البشرى والصيدلة والاسنان ، والتنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالى لمقترح تشغيل المستشفيات العامة بالمحافظات الحدودية كمستشفيات جامعية،كما تناول المؤتمر عددمن التجارب فى تطوير السياحة البيئية والعلاجية ، وكذلك جهو د تطوير التعليم الجامعى بالمحافظة ، ودور الاندية الاجتماعية فى المشاركة فى جهود التنمية وتوفير مزيد من الخدمات لآهالى مطروح.