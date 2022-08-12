البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع السعودية في تصديها بكل حزم للجماعات والأفراد الإرهابية

أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، عملية التفجير الانتحاري بتفجير شخص لنفسه بحزام ناسف ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن السعودي، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم الجمعة، تضامن البرلمان التام مع المملكة العربية السعودية وثقته في قدرتها على حماية منشآتها الحيوية وأمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وتصديها بكل حزم للجماعات والأفراد الإرهابية.

وأشاد بقدرة قوات الأمن السعودية في التعامل مع هذا العنصر الإرهابي المطلوب أمنيا، ومواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.