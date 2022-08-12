إصابة زعيم المعارضة في ألمانيا بكسر في الترقوة أثناء عطلته

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أصيب زعيم المعارضة في ألمانيا بكسر في عظمة الترقوة أثناء قضاء عطلته في ولاية بافاريا الألمانية، حسبما أكد متحدث باسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث أن فريدريش ميرتس، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، كان يمارس التمارين عندما حدث الكسر واضطر للخضوع لعملية جراحية اليوم الجمعة.

وقبل فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بالانتخابات العامة في أيلول/سبتمبر الماضي، كان الحزب المسيحي الديمقراطي يقود الحكومة في ظل ائتلافات مختلفة لمدة 16 عاما تحت قيادة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.

وميرتس أول سياسي يقود المحافظين في المعارضة ووعد بتجديد الحزب.