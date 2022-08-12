السعودية: مطلوب أمني يفجر نفسه بحزام ناسف ويصيب 3 رجال أمن ومقيم بجدة

فجر مطلوب أمني لدى السعودية، نفسه في جدة خلال عملية القبض عليه، وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن خلال تفجير المطلوب نفسه بحزام ناسف.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، بأنه إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 21 / 4 / 1437هـ، بشأن الإعلان عن قائمة بأسماء (9) مطلوبين للجهات الأمنية، وامتداداً للمتابعة الأمنية القائمة، فقد تمكنت الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) من تلك القائمة / عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء الموافق 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة.



وأضافت أنه عند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وأكدت رئاسة أمن الدولة مواصلتها بعزيمة وإصرار وحزم في التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن بمشيئة الله لينال جزاءه الرادع.