دبلوماسي أمريكي يزور الإمارات وعمان والسعودية لتعزيز جهود السلام باليمن

انطلق المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج في جولة إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في إطار الجهود الأمريكية الدبلوماسية النشطة للمساعدة في تأمين توسيع نطاق الهدنة التي توسطت بها الأمم المتحدة وتعزيز جهود السلام باليمن.

وذكرت الخارجية الأمريكية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن يركز الدبلوماسي الأمريكي وفريقه خلال الجولة على المساعدة في توسيع فوائد الهدنة على نحو هادف لجميع اليمنيين وتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار وحل شامل ودائم للصراع بقيادة يمنية.

ويناقش ليندركينج - بحسب البيان - الأوضاع في مدينة شبوة اليمنية وعدم الاستقرار الأخير مع التأكيد على الحاجة للعودة إلى الهدوء.

وأفادت الخارجية الأمريكية - في بيانها - بأنه من المقرر أن يسلط ليندركينج خلال جولته الضوء على الحاجة للمزيد من المساعدات المالية لليمنيين، لافتة إلى أن الولايات المتحدة قدمت بالفعل أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية هذه السنة وحدها، ليصل بذلك إجمالي مساهماتها في الاستجابة الإنسانية باليمن إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار منذ بدء الأزمة قبل 8 سنوات.

وحثت الولايات المتحدة - بحسب البيان - المانحين على التبرع بسخاء وتوفير التعهدات السابقة على الفور من أجل الشعب اليمني.

وأثناء وجوده في الخليج، سيواصل المبعوث الأمريكي الخاص أيضا دعم جهود الأمم المتحدة لزيادة الوعي والأموال لمشروع الطواريء لتفريغ حاملة النفط صافر، والتي قد يؤدي تسرب النفط منها إلى تفاقم أسوء أزمة إنسانية في العالم وكذلك أضرارا بيئية شديدة ويؤثر على الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية.