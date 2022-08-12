الكويت: إلغاء إقامة العمالة التي مضى على وجودها خارج البلاد 6 أشهر فأكثر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، أن قطاع شؤون الإقامة سيبدأ الإلغاء الالكتروني لإقامات العمالة التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة ستة أشهر فأكثر.

وذكرت الداخلية الكويتية، في بيان، اليوم، أنه سيتم احتساب مدة وجود تلك العمالة خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 1 مايو 2022 حتى تاريخ 31 أكتوبر 2022، ومن ثم يتم إلغاء إقاماتهم تلقائيا بعد مرور ستة أشهر تطبيقا للمادة (12) فقرة (3) من قانون إقامة الأجانب.

وأضافت أنه لا يوجد إذن غياب للعمالة خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر إذ سيتم سقوط الإقامة تلقائيا، مبينة أن من يريد بقاء صلاحية إقامته عليه العودة إلى البلاد قبل تجاوز فترة ستة أشهر من تاريخ مغادرته.