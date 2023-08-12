• بوابة إلكترونية للتأشيرات السياحية.. وتفعيل الخط الساخن بكل لغات العالم.. وميكنة الخدمات بالمنشآت السياحية والفندقية



تسابق وزارة السياحة والآثار الزمن للانتهاء من إجراءات التحول الرقمى وأرشفة كل البيانات إلكترونيا خلال العام الحالى وذلك فى إطارمواكبة التطور التكنولوجى الذى تسعى إليه الحكومة خلال الفترة الحالية.. وتعمل الوزارة بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الرقمى «الرقمنة» داخل المزارات السياحية والأثرية فى إطار الخطة المستهدفة للترويج السياحى على مستوى العالم.



وانتهت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الاتصالات من الأرشفة الإلكترونية لما يقرب من 13 مليون ورقة فى قطاعى السياحة والآثار.. قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يجرى حاليا تنفيذ المرحلة النهائية لبوابة التأشيرات السياحية الإلكترونية للتسهيل على السائح فى الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر وإضافة لغات جديدة للخط الساخن (١٩٦٥٤) الذى تم تفعيله مؤخرا بالتعاون مع شركة أكسيد التابعة لوزارة الاتصالات لتلقى جميع استفسارات وآراء السائحين.



وبدأت وزارة السياحة والآثار مؤخرا فى تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بجميع أنواعها لشراء تذاكر زيارة أربعة مواقع أثرية بأسوان كمرحلة أولى مع إلغاء التعامل النقدى بها، وهى معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة.



وأكد أحمد عيسى وزيرالسياحة والآثار أن مشروع التحول الرقمى جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.



وأضاف الوزير أنه استكمالا لاستراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمى الشامل وتفعيلا لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، قامت، الوزارة، بالبدء فى استكمال تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية بجميع أنواعها فقط لشراء تذاكر زيارة فى عدد من المتاحف والأماكن الأثرية الأخرى، والتى تضمنت كل من منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير وقلعة صلاح الدين الأيوبى، ومتحف النوبة والمسلة الناقصة بمحافظة أسوان.



وأشار إلى أنه تم وقف السداد النقدى بالكامل لشراء التذاكر بهذه المتاحف والأماكن الأثرية، وسيكون التعامل من خلال مدفوعات غير نقدية بالكامل.. لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم السماح بالسداد النقدى لرحلات المدراس المصرية فقط، وذلك لحين انتهاء الوزارة من تنفيذ بوابة الكترونية تُتيح لمختلف المدارس الحجز المسبق لرحلاتها المدرسية وسدادها باستخدام الكروت البنكية أيضا.



وأشار الوزير إلى أن الفترة القادمة ستشهد استحداث خدمة جديدة للسائحين عن طريق قيام شركات المحمول بإرسال رسالة ترحيب بالسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية وتعريفه برقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار وذلك للتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم.. كما تم مناقشة مستجدات الأعمال بشأن تطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار سواء الخدمية أو الترويجية، وميكنة الخدمات بالمنشآت الفندقية والمحال السياحية ونظام إدارة المعلومات الجغرافية وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول «موبايل ابليكيشن» لتقديم الخدمات للسائحين.