محافظ دمياط: زحام شديد برأس البر وإنقاذ 66 من الغرق وإعادة 208 أطفال تائهين

توافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات، على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على الشواطئ، منذ الساعات الأولي من صباح يوم الجمعة، بسبب حالة الطقس والموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أصدرته مساء أمس، أن الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، واصلت جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين، وفقًا لخطة موسم صيف 2023 ميلادية، مؤكدة على عمل فرق الإنقاذ يوميًا، منذ شروق الشمس وحتى الغروب، على تجهيزات خاصة منها 33 برج إنقاذ، و 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، و 4 نقاط للإسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على نجاح الجهود المبذولة على مدار اليوم، تمثلت في إنقاذ 66 حالة من الغرق وتسليم 208 طفل تائه إلى ذويهم، كما قام فريقي الهلال الأحمر المصري، وإدارة الشاطئ بالوحدة المحلية، بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين، وكذلك تقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم، بالإضافة إلى توعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة، و التوعية بضرورة شرب السوائل و الاهتمام بنوعية الملابس التي تناسب تلك الأجواء.