الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة صارمة لحكومة نتنياهو بشأن الصفقة مع حماس

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل تل أبيب إلى النأي بنفسها عن تصريحات وزير أمنها القومي إيتمار بن غفير، والانخراط بحسن نية في مفاوضات وقف إطلاق النار.



وقال بوريل على منصة "إكس": "أحث الحكومة الإسرائيلية إلى النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، وأدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تشرف عليها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار".



وكان قد دعا بوريل في منشور سابق إلى فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وكتب: "في الوقت الذي يسعى فيه العالم كله إلى هدنة في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع المياه والطاقة عن السكان المدنيين، هذا تشجيع على جريمة حرب".

يأتي ذلك، بينما يتم حشد الجهود الدولية لعقد مناقشات عاجلة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 15 أغسطس المقبل، في الدوحة أو القاهرة، وقد أعلنت إسرائيل أنها سترسل وفدها المفاوض للمشاركة في الاجتماع.