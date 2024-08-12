 شركتا إير فرانس وترانسافيا تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء - بوابة الشروق
الإثنين 12 أغسطس 2024 10:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

شركتا إير فرانس وترانسافيا تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء

وكالات
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 10:50 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 10:50 ص

قررت شركتا إير فرانس وترانسافيا، تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى الأربعاء المقبل، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

ويتوالى إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان منذ أعلنت إيران أنها سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

كما تترقب تل أبيب ردا من حزب الله اللبناني بعد اغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات قليلة من اغتيال هنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك