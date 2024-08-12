شركتا إير فرانس وترانسافيا تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء

قررت شركتا إير فرانس وترانسافيا، تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى الأربعاء المقبل، وذلك وفقًا لما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» في خبر عاجل لها، صباح الاثنين.

ويتوالى إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل ولبنان منذ أعلنت إيران أنها سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

كما تترقب تل أبيب ردا من حزب الله اللبناني بعد اغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر بغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات قليلة من اغتيال هنية.