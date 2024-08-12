إبداعات فنية لفرق الغربية وأبو قير وكفر الشيخ في ليالي صيف بلدنا بدمياط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم برنامج "صيف بلدنا 4" لمصطافي مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتابعت جماهير منطقة اللسان برأس البر عروضا فنية متنوعة، قدمتها فرقة المطرية التلقائية للسمسمية تدريب خالد الشناوي، شملت مجموعة من فقراتها الفنية منها "عظيمة يا مصر، أنا أكلت شبار، صياد المطرية".

وأبدعت فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، بفقرات غنائية منها "بيت العز، أما براوة، آه يا لالالي، قدك المياس، يا حلو ناديني، على رمش عيونها، إن راح منك يا عين، يا ورد على فل وياسمين، قولوا الحقيقة، عيون القلب، جانا الهوى".

ومع الفن الشعبي قدمت فرقة الغربية للفنون الشعبية باقة من الفقرات الاستعراضية الغنائية بقيادة المدرب والمخرج رامي جوهر، حيث قدم يحيى عامر وأحلام السيد "مع الذكر، سوق النحاس، الفشارة، تنورة بدوي، الفرح الفلاحي".

وفي دمياط الجديدة التقى جمهور المسرح الروماني بالحديقة المركزية مع عرض لفرقة أبو قير للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من أغاني الزمن الجميل والطرب الأصيل ومنها "يهديك يرضيك، يا حلو ناولني، بهية، لولا الملامة، قدك القياس، آه يا لالالى، قولوا الحقيقة، يا ورد على فل وياسمين، عيون القلب".

كما شهد المسرح الروماني عرض فنيا آخر لفرقة الغربية للفنون الشعبية، قدمت خلاله الفرقة الفلكلور الفلاحي منه "القمح، السمك، الفشارة، التنورة، الفرح الفلاحي".

وقدم أيضا عرض من التراث الشعبي لفرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية بقيادة الفنان أحمد إسماعيل، منها "إحنا المصريين، مديح للرسول، سلم على، الحلو في الفراندة"، إلى جانب مقطوعات موسيقية منها "حب إيه، وكوكتيل لعبد الحليم".

فعاليات "صيف بلدنا 4" بدمياط يقيمها فرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة، وبإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وتشهد ورشا فنية للأطفال، ومعرض للكتاب يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور، بجانب العروض الفنية المقدمة يوميا في التاسعة مساءً حتى نهاية أغسطس الحالي.