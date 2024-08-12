المستشار الألماني يناشد الرئيس الإيراني تجنب المزيد من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية، أعرب شولتس، خلال الاتصال عن قلقه البالغ إزاء خطر اندلاع تصعيد إقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وناشد شولتس، الرئيس الإيراني بذل كل ما في وسعه لمنع المزيد من التصعيد العسكري، مجددًا التأكيد على ضرورة كسر دوامة العنف في الشرق الأوسط الآن.

وأكد أن الوقت حان لوضع اللمسات النهائية على اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة، وبدء تنفيذه فورًا لوقف التصعيد الإقليمي.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ311 على القطاع.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفًا و897 شهيدًا، و92 ألفًا و52 إصابة، منوهة بأن «عدد الشهداء لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة».

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا.

وأشارت إلى أن الشهداء وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم، وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، قائلة إن عدد الإصابات بلغ 150 إصابة.