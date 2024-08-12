فتح تندد بتصريحات كاتس الداعية لتفريغ مخيم جنين والتعامل معه كغزة

نددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الداعية لإبادة مخيم جنين وإفراغه من السكان والتعامل معه كغزة.



وأكدت الحركة في بيان أن "تصريحات وزير خارجيّة الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، التي دعا فيها إلى إبادة مخيم جنين وتفريغه من سكانه، تعد إعلانا سافرا لمخططات حكومة الاحتلال الفاشية الإبادية، والتي تمثلت بتصريحات ذات مضامين تطهير عرقي لمسؤولي الاحتلال ووزرائه، وآخرهم؛ قطب الإبادة الجماعية المتطرف كاتس".

وأضاف البيان الصادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، أن "هذه التصريحات الفاشية تكشف الطابع الإباديّ لحرب الاحتلال على شعبنا منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي استخدمت فيها كافّة صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل والمجازر والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، مدللةً على ذلك بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش، التي اعتبر فيها تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمرا عادلا وأخلاقيا".



ودعت "فتح" المجتمع الدولي إلى "التعامل الجاد مع هذه التصريحات الفاشية، واعتبارها دليلا دامغا على مآرب الاحتلال الإبادية حيالَ شعبنا، مطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال ومسؤوليه، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي، ووقف حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا بشكل فوري".

هذا وشهد مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية فصولا عديدة من المواجهات في إطار مقاومة الجيش الإسرائيلي، وسقط فيه عشرات القتلى من المقاومين الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، في حين ترى إسرائيل أن المخيم يعد مكانا عصيا على السيطرة.