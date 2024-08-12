البرهان: الحكومة السودانية تعاطت مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية وتحرص على السلام

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالرئيس الرواندي بول كاجامي، وذلك في إطار زيارته للعاصمة الرواندية كيجالي.

وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الاثنين، إن اللقاء تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وترقيتها.

وأطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس الرواندي على الأوضاع في السودان، على خلفية التمرد الذي قادته قوات الدعم السريع ضد الدولة ومؤسساتها، والجهود الجارية لمعالجة الأزمة.

وأكد البرهان أن «حكومة السودان تعاطت مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية، في الوقت الذي تتعنت فيه الدعم السريع، وتمانع في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها إعلان جدة الموقع في ١١ مايو».

وأشار إلى حرص حكومة السودان على السلام، موضحا أن «السلام لابد أن يكون سلاماً عادلاً يحقق العزة والكرامة للشعب السوداني».

من جهته، أكد الرئيس الرواندي العلاقات الراسخة بين السودان ورواندا، معربا عن شكره لرئيس مجلس السيادة على تلبيته للدعوة وزيارته لرواندا، ومتمنياً للسودان دوام السلام والأمن والاستقرار.