قال الفنان تامر هجرس، إنه يحرص على تحقيق التوازن بين حياته الأسرية، وعمله الخاص، ومسيرته الفنية، معربًا عن سعادته في نجاحه بتحقيق هذا التوازن في حياته.

وتحدث خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة قناة «النهار» مساء الإثنين، عن أسباب عدم تقديمه لأعمال فنية أكثر، قائلاً «راض ومبسوط جدًا عن أعمالي التي قدمها على مدار 20 عامًا في المجال الفني، ولا أشعر بالندم على أي عمل قدمته، ولم اقصر في حياتي الخاصة ومبسوط جدًا».

وأعرب عن سعادته بأن كل عمل قدمه كان بمثابة «بصمة مؤثرة على الجمهور بطريقة إيجابية»، متابعا: «أنا مبسوط بهذا التوازن.. وأهم شيء يكون الإنسان عنده الرضا والقناعة».

وأكد أنه يشعر بالامتنان لوصوله إلى مرحلة يستطيع فيها رفض الأعمال التي لا يشعر بالاقتناع بها، قائلا: «لا أريد أن أندم على أي عمل، والحمد الله مستورة ماديا، وعندي القدرة أني أرفض لما أكون غير مقتنع بالعمل، وبحمد ربنا أني وصلت لهذه المرحلة».

واختتم «هجرس» حديثه بتأكيد حرصه على انتقاء أعماله الفنية بعناية وعن قناعة، معبرًا عن ثقته بأن هذه الأعمال ستترك أثرًا إيجابيًا لدى الجمهور مستقبلاً.