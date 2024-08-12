صحيفة عبرية: نتنياهو يأمر وزرائه بعدم إجراء مقابلات صحفية

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ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه وزرائه بعدم إجراء مقابلات صحفية حول قضايا سياسية وأمنية وأبلغهم بأن إسرائيل تمر بأيام مصيرية.

وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة، بأن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واسع النطاق عليها، في حين سرّعت واشنطن انتقال سفن حربية تضم حاملة طائرات وغواصة للمنطقة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي في وقت سابق أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن برصد استعدادات عسكرية لإيران مما يعزز تقديرات بنيتها شن هجوم في الأيام المقبلة.

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو الماضي.

وكانت طهران أكدت مرارا أنها سترد في الوقت المناسب على اغتيال هنية، مشيرة إلى أن الاغتيال كان انتهاكا سافرا لسيادتها.

كما توعد حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال إسرائيل القيادي البارز فؤاد شكر في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.