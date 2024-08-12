أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، على رفضه لمقترح تغيير شكل الدوري الممتاز في الموسم المقبل، مشيدا بفكرة تشيفر بطولة الدوري الممتاز لكنه أبدى بعض التحفظات.

قال أيمن الشريعي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" معترض رسميا على تغيير شكل الدوري، هناك عدم تكافؤ فرص، كيف ستختار المرشحين للمشاركة الإفريقية في دوري الأبطال والكونفدرالية".

أضاف:" تشفير الدوري مقترح كويس جدا ولكن انت لمعتلي ايه علشان أجري أخده، عندما أتوقع فوز الأهلي في الـ 10 مباريات المقبلة هذا يعني أنه ليس هناك تنافسية".

أتم أيمن الشريعي:" الرقم المناسب لتشفير الدوري المصري؟ السؤال الأهم من سيحصله قبل الحديث عن الرقم لابد من تحديد جهة التحصيل، قنوات التحصيل لابد أن يكون لها نسبة في التسويق".