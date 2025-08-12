السلطات السورية تكشف تفاصيل كمين مسلح جديد في درعا استهدف سيارات بضائع متجهة نحو السويداء

كشفت السلطات السورية في محافطة درعا عن تفاصيل الكمين المسلح في محافظة درعا الذي استهدف سيارات نقل بضائع تجارية متجهة نحو محافطة السويداء.





وذكرت السلطات في محافظة درعا في بيان: "تعرّضت 5 سيارات تنقل بضائع تجارية إلى محافظة السويداء لكمين نفذته عصابة مسلّحة بالقرب من بلدة السهوة، ما أسفر عن خطف عدد من الأشخاص وسلب سياراتهم".



وأضافت: "بعد ورود معلومات حول الحادثة تدخلت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا لتحرير المختطفين، حيث اندلعت اشتباكات مع أفراد العصابة قتل خلالها عنصر من قوى الأمن وأصيب 5 آخرون".

وتابعت: "تمكنت القوة من تحرير شخصين، وإلقاء القبض على ثمانية أشخاص مشتبه بتورطهم في العملية، وتجري التحقيقات معهم للكشف عن كامل ملابسات الحادثة وتحديد الجهات الضالعة فيها".

وأردفت: "فيما عثرت على سائقين اثنين كانت سياراتهما قد سُلبت وتمكنا من الهروب، ولا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، إضافة إلى سيارتين، حسب شهادة الناجين، في حين تواصل قوى الأمن عمليات البحث والملاحقة لضمان سلامة المفقودين".