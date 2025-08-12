 زيلينسكي: بوتين يريد بقية منطقة دونيتسك في أوكرانيا كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 10:41 م القاهرة
زيلينسكي: بوتين يريد بقية منطقة دونيتسك في أوكرانيا كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار

بروكسل (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 9:39 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يريد أن تنسحب أوكرانيا من الـ30% المتبقية من منطقة دونيتسك التي لا تزال أوكرانيا تسيطر عليها كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا لن تنسحب من الأراضي التي تسيطر عليها لأن هذا غير دستوري وسيشكل فقط نقطة انطلاق لغزو روسي مستقبلي.

وأشار زيلينسكي إلى أن بوتين يريد الـ9 آلاف كيلومتر مربع (3500 ميل مربع) التي تسيطر عليها كييف في دونيتسك، حيث تدور أعنف المعارك حاليا، في إطار خطة وقف إطلاق النار. وقال إن مسئولين أمريكيين نقلوا إليه الموقف الروسي.

والقيام بذلك يعني منح روسيا منطقة دونباس بالكامل، وهي منطقة تشكل قلب الصناعة بشرقى أوكرانيا، والذي كان بوتين يرغب في السيطرة عليه منذ فترة طويلة.


