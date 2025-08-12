الأهلي السعودي يستعد لمواجهة ودية ضد الرياض

عاد فريق الأهلي السعودي إلى التدريبات الجماعية، يوم الإثنين، بعد ختام معسكره التحضيري الذي أقيم في أوروبا، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

ويقود المدير الفني الألماني ماتياس يايسله برنامج الإعداد للنادي الأهلي السعودي، حيث وضع خطةً تدريبيةً شاملةً تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً قبل خوض الاستحقاقات المقبلة.

وتقرر أن يلعب الأهلي مواجهة ودية مساء يوم الجمعة المقبل مع فريق الرياض، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، ضمن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات.

ويسعى الجهاز الفني لمنح الفرصة لتجربة الخطط التكتيكية والوقوف على جاهزية العناصر قبل بداية الموسم.