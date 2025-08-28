الكشف عن تفاصيل تجديد عقد نجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل تجديد عقد كريم فؤاد لاعب الفريق.

وأوضح شوبير أن كريم فؤاد جدد عقده بالفعل مع الأهلي، واتفق على كافة التفاصيل المادية بعد جلسة جمعته مؤخرا بالمسؤولين.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "تم عرض مسألة التجديد على كريم، واللاعب رحب بشدة، وأبلغ الإدارة بموافقته".

وأضاف: "عندما سُئل اللاعب عن القيمة المالية في عقده الجديد، سأل زملائه عن الرقم الذي من المفترض أن يطلبه".

وتابع شوبير: "كان الرد من زملائه بأن يضع اللاعب لنفسه التقدير الذي يراه مناسبا، وقد كان، وتم الاتفاق على تجديد التعاقد ربما 3 أو 5 سنوات".

وأضاف نجم الأهلي السابق، أن هناك لاعبا جديدا يستعد لتجديد عقده مع النادي خلال الفترة المُقبلة.

وأشار إلى أن اللاعب الجديد لن يكون بين اللاعبين الذين ارتبطت أسماؤهم بالجدل حول التجديد مؤخرا على غرار إمام عاشور وأليو ديانج ولكنه لاعب آخر.