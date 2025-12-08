انتخب نحو ثلث الناخبين المسجلين في هونج كونج مجلسا تشريعيا جديدا يتألف من 90 عضوا يوم الأحد، وهي نسبة إقبال جنبت حكومة المدينة الحرج لكنها لم ترق إلى مستوى التأييد القوي لإصلاح النظام الانتخابي الذي قضى على معارضة كانت قوية في السابق في المنطقة الصينية.

وبلغت نسبة المشاركة 9ر31% ، متجاوزة نسبة 2ر30% في انتخابات 2021 والتي كانت أول انتخابات تجري في ظل النظام الجديد. وكانت النسبة أقل بكثير مما كانت عليه قبل التغييرات الانتخابية، عندما تجاوزت نسبة المشاركة 50%.

ونأى العديد من الناخبين المؤهلين في المدينة، البالغ عددهم 1ر4 مليون ناخب، وخاصة مؤيدي الديمقراطية، بنفسهم عن السياسة منذ حملة قمعية خنقت المعارضة. ويجب على المرشحين حاليا الخضوع لعملية تدقيق تضمن أنهم وطنيون موالون للحكومة الصينية. وتقول الحكومة إن التغييرات كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار بعد الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة في عام 2019.

وأطلقت الحكومة حملة كبيرة لرفع نسبة الإقبال، وأضافت مراكز اقتراع، ومددت ساعات التصويت، وعقدت منتديات للمرشحين. لكن الغضب العام بشأن مساءلة الحكومة في حريق مبنى سكني أودى بحياة 159 شخصا على الأقل في أواخر الشهر الماضي هدد بإبقاء بعض الناخبين المحتملين في منازلهم.

وفي النهاية، خرج عدد كاف لرفع نسبة الإقبال بشكل طفيف عن عام 2021، وهي أدنى نسبة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.

وقبيل التصويت، دعت السلطات الصينية وسائل الإعلام الأجنبية إلى اجتماع نادر لتحذيرها بضرورة الامتثال لقوانين الأمن القومي في المدينة.

وكان قد تم تعليق الحملات الانتخابية في أعقاب الحريق واتسمت بالهدوء في الأيام الأخيرة احتراما لأرواح الضحايا.

وكانت جهود الحكومة لحشد الإقبال - التي ينظر إليها على أنها استفتاء على النظام الانتخابي الجديد - جارية على قدم وساق قبل الحريق. وتم تعليق لافتات وملصقات ترويجية في جميع أنحاء المدينة وتقديم إعانات للمراكز الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدتهم على التصويت.

وألقت السلطات القبض على أشخاص زُعم أنهم نشروا محتوى يحرض الآخرين على عدم التصويت أو إبطال تصويتهم.

وحتى قبل التغييرات الانتخابية لعام 2021، كان نصف ما كان مجلسا تشريعيا مكونا من 70 عضوا يجري اختياره فقط من قبل جمهور الناخبين العام.

وحاليا ، تم تخفيض ذلك إلى 20 مقعدا من أصل 90 مقعدا. ويجري اختيار 40 مقعدا آخرين من قبل لجنة انتخابية مؤيدة لبكين إلى حد كبير. وتمثل الثلاثون مقعدا المتبقية مجموعات مختلفة - معظمها صناعات رئيسية مثل التمويل والرعاية الصحية والعقارات - ويتم انتخابها من قبل أعضائها.

وأدى توفر شرط "الوطنيين" لجميع المرشحين إلى إبعاد أحزاب المعارضة، التي دعت إلى جعل النظام أكثر ديمقراطية.

وقال بعض المراقبين إن مجموعة المرشحين يبدو أنها تعكس رغبة بكين في وجود عدد أكبر من المشرعين الأكثر انسجاماً مع أجندتها، في ما يرون أنها علامات على إحكام بكين قبضتها حتى على الموالين لها.