الرئيس الباكستاني يدعو لاتخاذ إجراءات مشددة لحماية حقوق الأقليات وترميم دور العبادة

دعا الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الثلاثاء، إلى تكثيف الجهود لحماية حقوق الأقليات وتعزيز التسامح الديني وضمان استعادة أماكن العبادة المغتصبة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن الأقليات جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني لباكستان.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية، إن دعوة زرداري جاءت خلال لقائه بوزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان سردار محمد يوسف في مقر الرئاسة "أيوان الصدر"، حيث أطّلع الرئيس على مبادرات الوزارة التي تشمل السياسات والبرامج الاجتماعية والحوار بين الأديان، بحسب بيان الرئاسة.

وأشاد الرئيس بأعمال الوزارة في حماية حقوق الأقليات وتنظيم احتفالات اليوم الوطني للأقليات، وطالب بـ"إجراءات ملموسة وهادفة" لضمان العدالة والاندماج المجتمعي.

وأوضح الوزير، أن صندوق رعاية الأقليات، قدم خلال السنة المالية 2024-2025، 60 مليون روبية في صورة منح دراسية لـ2236 طالبًا، إضافة إلى مساعدات مالية لـ 1231 فردًا و45 مليون روبية لترميم وتأثيث 32 مكان عبادة للأقليات.

كما سلط الرئيس الضوء على سياسة وطنية جديدة للوئام بين الأديان والاحتفالات بالأعياد الرئيسية للأقليات وتنظيم مؤتمرات الحوار الديني في جميع أنحاء البلاد.