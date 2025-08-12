دعم المحافظين يمنح زهران ممداني دفعة كبيرة في سباق رئاسة بلدية نيويورك

حصل مرشح الحزب الديمقراطي الأمريكي، زهران ممداني، على دفعة غير متوقعة من المحافظين في سباق رئاسة بلدية مدينة نيويورك.

وأظهر أحدث استطلاع لمعهد أبحاث كلية "سيينا"، الذي أُجري في الفترة بين 4 و7 أغسطس الجاري، أن 23 % من المحافظين يدعمون ممداني، وهي نسبة أعلى من دعمهم للحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو والذي بلغ 18%، ومن دعمهم لعمدة نيويورك إريك آدامز الذي حصل على 9 %، بحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتنافس كومو وآدامز على منصب العمدة كمرشحين مستقلين في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المقبل.

وكان ممداني قد أحدث صدمة سياسية في أنحاء نيويورك في يونيو عندما هزم كومو في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ومنذ ذلك الحين، أظهرت بعض الاستطلاعات أن ممداني يتقدم بفارق كبير على منافسيه، حيث يأتي في الصدارة في أوساط معظم الفئات الديموغرافية تقريبا.

يشار إلى أن ممداني منتقدا صريحا للحكومة الإسرائيلية ومعاملتها للفلسطينيين، ففي عام 2023، قدم مشروع قانون لإنهاء الإعفاء الضريبي للجمعيات الخيرية في نيويورك المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكن قيادة الجمعية التشريعية للولاية اعتبرت مشروع القانون "غير قابل للتنفيذ"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وانتقد ممداني بشدة أفعال إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا دعمه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. كما أعرب عن اعتقاده بضرورة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وفي الوقت ذاته، أكد ممداني أنه لا مجال لمعاداة السامية في مدينة نيويورك، مضيفا أنه في حال انتخابه، سيزيد التمويل المخصص لمكافحة جرائم الكراهية. وقد ميز باستمرار بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.