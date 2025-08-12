 أمريكا تصنف جيش تحرير بلوشستان في باكستان منظمة إرهابية أجنبية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 9:56 ص القاهرة
أمريكا تصنف جيش تحرير بلوشستان في باكستان منظمة إرهابية أجنبية

إسلام آباد - (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 أغسطس 2025 - 9:51 ص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف "جيش تحرير بلوشستان"، وهو جماعة انفصالية باكستانية، "منظمة إرهابية أجنبية"، في خطوة أشاد بها مسؤولون باكستانيون، اليوم الثلاثاء.

ويتزامن تصنيف الجماعة وجناحها القتالي "لواء مجيد" - المسؤول عن شن هجمات دموية في إقليم بلوشستان - مع زيارة لقائد الجيش الباكستاني، المارشال عاصم منير، إلى الولايات المتحدة.

ويأتي التصنيف بعد أقل من أسبوعين من توصل واشنطن وإسلام آباد إلى اتفاق تجاري، من المتوقع أن يسمح للشركات الأمريكية بالمساعدة في تطوير احتياطيات النفط الباكستانية غير المستغلة إلى حد كبير في إقليم بلوشستان الغني بالموارد، وخفض الرسوم الجمركية على إسلام آباد.

وجاء في البيان أن "جيش تحرير بلوشستان" أعلن مسؤوليته عن التفجيرات الانتحارية التي وقعت بالقرب من مطار كراتشي ومدينة جوادر الساحلية بإقليم بلوشستان عام 2024.

