العراق: إغلاق مستشفى أهلي في بغداد لمخالفته الضوابط البيئية

أغلقت مديرية بيئة بغداد بالعراق مستشفى الجامعة اللبناني الأهلي في ناحية الوحدة بسماية، لمخالفته الضوابط البيئية واستمراره في العمل دون الحصول على الموافقات الرسمية.

وذكرت وزارة البيئة العراقية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإغلاق " نُفذ من قبل فريق شعبة مراقبة الأنشطة الخدمية بالتعاون مع شرطة حماية بيئة الرصافة، ضمن حملة رقابية تستهدف المؤسسات الصحية والخدمية لضمان التزامها بالمعايير البيئية".

وأكد المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط سنان جعفر محمد، استمرار الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالتشريعات النافذة، فيما شدد مدير بيئة بغداد، صادق حاتم الموسوي على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة مخالفة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وجددت وزارة البيئة دعوتها لجميع المؤسسات الصحية والخدمية إلى ضرورة الحصول على الموافقات البيئية قبل مزاولة أي نشاط قد يؤثر على البيئة أو الصحة العامة.