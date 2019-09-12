التخطيط: 400 مليون جنيه ميزانية التدريب بالمعهد القومي للإدارة

ترأست هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماع مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة، والمنعقد لبحث ومناقشة خطة المعهد وأهدافه ورؤيته، وكذا الخطة التطويريه له.

وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تنمية الموارد البشرية أصبحت ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية، موضحة أن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطة تنمية في أي دولة.

وأشارت إلى دراسة العديد من البدائل، بهدف تطوير أعمال المعهد، موضحة أن إجمالي عدد المتدربين في المعهد وصل إلى 22 ألف متدرب، وأن حجم ميزانية التدريب بلغت نحو 400 مليون جنيه، موجهة لتدريب الوزارات والمحافظات والهيئات إلى جانب الجامعات الحكومية.

وأضافت أن المعهد يهدف إلى تقديم الخدمات التدريبية المميزة، من خلال التعاقد مع الجهات المختلفة من الوزارات والجامعات، لتقديم تلك الخدمات، والتي تتضمن التدريب علي العديد من الموضوعات المختلفة منها التدريب على نظم المعلومات وجائزة التميز الحكومي.

من جانبها، أكدت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن المعهد يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي، ويضع رؤية ورسالة جديدة بما يتسق وعملية التحول الرقمي، موضحة أن المعهد سيشهد عملية تحديث وتطوير فيما يخص الخدمات التي يقدمها والمحتويات التدريبية للبرامج الذي ينفذها، مضيفة أن تنمية وتطوير القدرات البشرية تعد إحدى المهام الرئيسة للمعهد.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة على حرص المعهد على متابعة تقييم مستوى المتدربين مع إدارات الجهات المختلفة، وذلك خلال وبعد البرامج التدريبية التي قدمها لهم المعهد بهدف تطوير، وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة على أعلى مستوى، وفقا لتوجه الدولة نحو الاهتمام بالعنصر البشري.

وأكد هاني محمود، عضو لجنة الإصلاح الإداري بالمعهد، على الدور الفعال للمعهد القومي للإدارة، حيث سيتنامي هذا الدور خلال الفترة القادمة، خاصة مع الطفرة التي حدثت في عملية التطوير الإداري، لافتًا إلي التطور التي تشهده حالياً البرامج التدريبية الخاصة بالمعهد، حيث أصبحت تغطي الكفاءات والمهارات الشخصية والإدارية فضلا عن مهارات القيادة.

وأوضح أن العام المالي السابق شهد تدريب أعداد كبيره من المتدربين من 22 محافظة وليس القاهرة والإسكندرية فقط مما يمثل نجاحا كبيرا من جانب المعهد.