جونسون يدرس إقامة جسر بين إسكتلندا وأيرلندا الشمالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، أنه يدرس خطة لبناء جسر بطول 35 كيلومترا عبر البحر الأيرلندي من إسكتلندا إلى أيرلندا الشمالية.

جرت مناقشة فكرة جسر يربط جنوب غرب إسكتلندا بأيرلندا الشمالية لسنوات كثيرة، ولكن التقارير التي تواترت أمس الأربعاء تشير إلى أن جونسون طلب من المسؤولين بدء دراسات جدوى.

وقال جونسون للصحفيين اليوم الخميس خلال اجتماع مع الأطفال في لندن: "لقد كنت أتحدث ليلة أمس عن بناء جسر من (بالقرب من) سترانرار في إسكتلندا إلى لارن في أيرلندا الشمالية".

وأضاف: "لقد كان هذا جيدا للغاية.. لن يكلفنا سوى 15 مليار جنيه استرليني (5ر18 مليار دولار)".

وقالت شبكة "تشانل 4" التلفزيونية إنها اطلعت على وثائق تطلب من مسؤولين "بحث احتمالية" بناء الجسر.

ونقلت عن الوثائق القول إن جونسون يريد تقييما لمخاطر المشروع و" من أين يمكن أن تأتي هذه الأموال".

وجاء في الوثائق أن المخاطر بدت أنها تشمل "ذخائر في البحر الأيرلندي" ترجع للحرب العالمية الثانية.

وأضافت القناة أن فكرة بناء جسر عبر البحر ترجع للقرن التاسع عشر وكانت حكومة رئيسة الوزراء المحافظة الراحلة مارجريت ثاتشر تنظر في خطط بناء طريق عابر في ثمانينات القرن الماضي.

ودعم الحزب الشعبوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية الذي له صلات بالحزب المحافظ المنتمي إليه جونسون، فكرة بناء الجسر في عام 2015 .

ولكن الخبراء أعربوا عن مخاوف بشأن عمق البحر والعواصف المتكررة التي تضربه.