سموحة يتراجع عن قراره بعدم إذاعة مباريات الفريق في الدوري

تراجع فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن قرار المجلس بمنع نقل مباريات الفريق في الموسم الجديد للدوري الممتاز 2019-2020، وذلك على خلفية تأخر المستحقات المالية للنادي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « تلقيت مكالمة تليفونية من منتصر النبراوي، رئيس مجلس إدارة شركة «بريزنتيشن» الجديد وشعرت بالاحترام والالتزام وأن مصر بخير وعلي طريق التقدم دائما وسوف نتوصل إلى حل طيب يرضي جميع الأطراف، ويتماشى مع تطوير الشركة فكرًا وعملًا ولن نخذل عشاق كرة القدم أبدًا».

وكان مجلس إدارة نادي سموحة قد قرر في وقت سابق اليوم، الخميس، عدم إذاعة مبارياته خلال الموسم الجديد للدوري بسبب عدم الحصول على مستحقات النادي المالية.

ويبدأ سموحة مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام الأهلي، فيما لم يتحدد بعد موعد المباراة، نتيجة لتأجيلها بسبب لقاء كأس السوبر بين الأهلي والزمالك.