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نجوم الكرة يشاركون في سحب قرعة الدوري للموسم الجديد

عز الكلاوي
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:41 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 12:41 م

يشارك كل من أحمد حسن ومحمد زيدان وعبد الستار صبرى وعبدالحليم علي نجوم منتخب مصر السابقين فى سحب قرعة الدورى الممتاز، بأحد فنادق القاهرة.

وتقام اليوم، الخميس، قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 نادياً من الأندية التى تشارك فى البطولة.

ويشارك فى الدورى الجديد 18 ناديا هم الأهلى "حامل اللقب" والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى والمصرى والاتحاد وسموحة ومصر المقاصة ووادى دجلة والإنتاج الحربى وطلائع الجيش وحرس الحدود والجونة وإنبى والمقاولون والصاعدين الثلاثة أسوان و طنطا وإف سى مصر.


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