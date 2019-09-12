 اليمن وسلطنة عمان يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليمن وسلطنة عمان يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:51 م | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 4:51 م

بحث سفير اليمن لدى سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف، مع رئيس دائرة المشرق العربي في وزارة الخارجية العمانية السفير مبارك المخيني ، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض السفير اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتطورات الوضع الميداني والسياسي، مجددا شكره وتقديره لسلطنة عمان على ما تقدمه من تسهيلات ومساعدات إنسانية لليمن.

من جانبه، أكد المسؤول العماني موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار ووحدة اليمن وقيادته الشرعية.

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