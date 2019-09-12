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أعداد جريدة الشروق
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وزير الطاقة السعودي: سياستنا النفطية ثابتة

أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 9:57 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 9:57 ص

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن سياسة السعودية النفطية ثابتة وستظل دون تغيير.

وقال الوزير -قبيل اجتماع اللجنة الوزارية لأوبك+ في أبوظبي، التي تراقب الالتزام بتخفيضات الإنتاج حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية- إنه يتعين على جميع الدول الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط.

وأضاف أن أوبك وحلفاءها يرغبون في تحقيق الاستقرار في سوق النفط والتلاحم بين المنتجين، مشيرًا إلى أن مجموعة أوبك+ ستعلن مسار تحركاتها المستقبلية بعد الاجتماع.

بدوره، قال أليكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن المساعي المشتركة لأوبك+ لها تأثير مستدام وإيجابي على أسواق النفط العالمية، وإن الهدف الأساسي لأوبك+ الحفاظ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط، معربًا عن ثقته في أن أوبك+ ستعزز الشراكة والتضامن.

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