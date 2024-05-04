القبض على 14 شخصا لارتكابهم جرائم سرقات بـ3 محافظات ِ

إلقى قطاع الأمن العام، القبض على 14 شخصا لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة في 3 محافظات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبمشاركة مديريات أمن (الجيزة، والبحيرة، والقليوبية) من:

ضبط عاملين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذين من دائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

واعترفا بارتكابهما 7 وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما 3 أشخاص تم ضبطهم.

وفي البحيرة، ضبط 5 أشخاص تخصصوا في سرقة أغطية الصرف الصحي، متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بارتكابهم 6 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات.

وفي القليوبية، ضبط مالك مخزن خردة وعامل وبحوزتهما كمية من القطع الحديدية مجهولة المصدر وزنت (500 كيلو) متحصلات واقعة سرقة سور حديدي بدائرة القسم قاما بشرائها من عامل خردة "له معلومات جنائية"، عاطل - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص- تم ضبطهما واعترفا بارتكابهما الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.