أفاد تقرير إخباري، بأن سكان ساباكي في مقاطعة كيليفي بكينيا بدأوا حصر الخسائر بعدما تسبب فيضان نهر ساباكي في اقتلاع شجرة باوباب (تبلدي) أيقونية يرجع عمرها لـ800 عاما، وتحمل اسم بطلة الاستقلال، ميكاتيليلي وا مينزا.

ووفقا لما أوردته صحيفة "نيشن" الكينية، كانت الشجرة العملاقة مصدر رزق لأكثر من 50 شابا من المحليين، كانوا يصطحبون السياح لتسلق الشجرة، ورؤية المكان الذي تردد أن ميكاتيليلي وا مينزا اختبأت به من المحتلين.

ويعتقد أن "المرأة الحديدية" تنبأت بقدوم الأوروبيين، وقالت للناس آنذاك إن أشخاصا بيض سوف يأتون بثعبان حديدي أي السكة الحديدية.