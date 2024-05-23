قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ التدخل المصري في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة جاء بإلحاح وطلب مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر جاء نظرًا للخبرة المصرية الطويلة في هذا المجال وبخاصة فيما يخص التفاوض بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشار إلى أن الإدعاء بأن مصر غيّرت في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار (وهي المزاعم التي وردت في تقرير موقع سي إن إن)، يأتي في ظل ما هو معلوم وهو وجود رئيس المخابرات المركزية الامريكية بشخصه ونفسه طوال المفاوضات التي عقدت في القاهرة أو الدوحة.

وتساءل قائلا: «كيف يمكن لمصر أن تغير مسودة اطلع عليها رئيس المخابرات المركزية الأمريكية والأشقاء في قطر وكذلك الجانب الإسرائيلي».

ولفت إلى أن الصمت الأمريكي تجاه نشر وسيلة إعلام كبيرة مثل موقع سي إن إن لمثل هذه الأكاذيب، هو أمر غير مفهوم.

ونوه بأن هيئة الاستعلامات تحدت شبكة "سي إن إن" أن تنشر على لسان مسئولين إسرائيليين أو أمريكيين ما يؤكد هذا الزعم.

وشدد على أن الصمت الأمريكي يأتي في سياق صمت أشمل من المواقف الأمريكية تجاه الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية وهو الذي زعمت الإدارة الأمريكية أنها لا توافق عليه.

ونوه بأن الموقف الأمريكي يمثل تهديدا للولايات المتحدة وليس فقط للمصالح العربية.