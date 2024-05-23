 ضياء رشوان للجزيرة: إسرائيل أودت بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضياء رشوان للجزيرة: إسرائيل أودت بمفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

أحمد علاء
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 12:05 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 12:05 ص

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ هناك تهرُّبًا إسرائيليًّا واضح من تحمل مسئولية إنهاء مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، مساء الأربعاء، أن هذا التهرب الإسرائيلي وضع المفاوضات في خطر شديد وأودى بها.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على التشكيك في الدور المصري بالوساطة لكن سبقه أيضا تشكيك في الدور القطري، موضحا أن المواقف المبدئية التي تتخذها مصر وكذلك قطر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي مواقف تقود الوساطة.

ولفت إلى أن الوساطة المصرية ليست محايدة، لكنها ملتزمة بالقانون الدولي وبحقوق الشعب الفلسطيني وفقا للقرارات الدولية وبالأمن القومي المصري.

وأكد أن التشكيك في هذه الوساطة لا يأتي إلا من طرف واحد وهو الطرف الذي أودى بهذه المفاوضات التي كادت أن تصل إلى نهايتها الإيجابية.

وذكر أن هذا الطرف هو الذي يواصل العدوان الآن في رفح الفلسطينية (في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي).

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