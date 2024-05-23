رئيس الزمالك: جوميز مدرب عنيد لا يسمع لأحد

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، أن قرار استمرار البرتغالي جوزيه جوميز في القيادة الفنية للفريق الأبيض لم يتغير حتى اذا كان خسر لقب كأس الكونفدرالية.

وصرح لبيب لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" لا يوجد أدنى شك أن جوميز مستمر مع الزمالك، حتى إذا كان لم يتوج بالكونفدرالية".

أضاف:" قررنا فور تولي مسؤولية قيادة نادي الزمالك رحيل أوسوريو لأننا وجدنا أنه لن يفعل ما نأمله".

أكمل:" التعاقد مع جوميز جاء بعدما وجدناه المدرب الأنسب لظروف النادي، كما أنه مدرب عنيد ولا يستمع لأحد وهذا ما أعجبني فيه".

أتم:" جوميز مدرب محترف يعرف جيدًا كل كبيرة وصغيرة داخل وخارج الملعب".