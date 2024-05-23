السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة: بايدن كارثة وسأصوت لترامب في انتخابات الرئاسة

أعلنت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الأربعاء أنه بإمكان المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب الاعتماد على صوتها في الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر.

وقالت هيلي في حدث في واشنطن إنها لم تتفق دوما مع ترامب سياسيا، "لكن (الرئيس الحالي جو) بايدن كارثة، لذلك سأصوت لترامب".

وانسحبت هيلي من المنافسة على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وذلك في مارس ورفضت في البداية دعم ترشيح ترامب.

ورأت أن ترامب لا ينبغي أن يفترض أنه سيحظى بدعم ناخبيها، بغض النظر عن قرارها الشخصي.

وحذرت هيلي من أن "ترامب سيكون ذكيا في التواصل مع ملايين الأشخاص الذين صوتوا لي واستمروا في دعمي ، وعدم افتراض أنهم سيكونون معه فقط".

وستشهد الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر منافسة من جديد بين ترامب وبايدن، الذي من المنتظر أن ينال ترشيح حزبه للرئاسة مرة أخرى دون منافسة حقيقية داخل الحزب.