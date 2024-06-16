حماس: موقفنا واضح ومتوافق مع مبادرة بايدن وقرار مجلس الأمن

اتهم سامي أبو زهري، رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس في الخارج، الإدارة الأمريكية ‏بمحاولة إلقاء اللوم على حماس في فشل إبرام اتفاق الهدنة، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية هي‏ «جزء من الجريمة والعدوان والمؤامرة على الشعب الفلسطيني». ‏

وقال خلال تصريحاته لشبكة الجزيرة الإخبارية ليل السبت/ الأحد: «الإدارة الأمريكية تعلن ‏عن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على المبادرة وقرار مجلس الأمن، وتدعي أن المشكلة في حماس، ‏لكن الحقيقة أن العالم استمع إلى مواقف حماس، بينما لم يستمع إلى أي موقف إسرائيلي ‏مرحب بقرار مجلس الأمن أو مبادرة بايدن». ‏

‏وشدد أن مطالب حماس واضحة وتتوافق مع مبادرة بايدن بالدعوة إلى وقف شامل ‏للقتال ‏والانسحاب الدائم لجيش الاحتلال، متسائلا «ما المشكلة في ‏موقف ‏حماس؟.. هذا ما تريده حماس». ‏

وشدد أن تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال حول «رفض حماس ‏لمبادرة بايدن وقرار مجلس الأمن»؛ لا تعكس الحقيقة ‎‎، قائلا إن «بايدن قال ما تريده حماس ‏وقرار مجلس الأمن، بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى واضح، وهذا ما تريده ‏حماس؛ لكن الاحتلال يقول العكس ونتنياهو يصرح بأنه لن يقبل أي اتفاق يوقف وقف إطلاق ‏النار». ‏

وتساءل ‎«ما قيمة أن نذهب إلى اتفاق لا يضمن وقف إطلاق النار؟ هل مطلوب منا ‏أن نسلم الاحتلال أسراه، بينما يستمر في قتل شعبنا وتدمير ما تبقى من غزة؟ هذا لا يمكن أن ‏تتورط فيه الحركة». ‎

ودعا المجتمع الدولي إلى ‏‎الضغط على حكومة الاحتلال والتحرك لإنهاء الصمت الغربي ‏تجاه الموقف الإسرائيلي الذي يعطل تنفيذ القرارات الدولية ‎، مؤكدا أن ‏‎‎هذا الصمت ‏يؤدي إلى زيادة حالة الاشتعال والتوتر في المنطقة.