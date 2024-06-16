أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور

تحيي الفنانة أنغام، حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح آرينا بالكويت في عيد الأضحى يوم 17 يونيو الجاري، والذي يعد الأبرز ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر.

وحرصت "صوت مصر" على توجيه تهنئة لجمهورها ومتابعيها حول العالم من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة تحمل اسمها وكتبت: "كل سنة وأنتم بألف خير.. أضحى مبارك".

وكانت أنغام قد كشفت عن شوقها للقاء جمهورها بحفلها في مهرجان موازين، الذي من المقرر أن تحييه بمنصة النهضة يوم 21 يونيو الجاري. يحظى هذا المهرجان باهتمام إعلامي كبير في المغرب، خاصة وأنه يأتي بعد غيابها لأكثر من 10 سنوات.

ونشرت أنغام بوستر الحفل مصحوباً بتعليق قائلة: "في منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربي الحبيب في 21 يونيو بمهرجان موازين".

وتصدرت أنغام مؤخراً تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحياء حفلها في أوبرا دبي، الذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة".

وقبيل حفل أوبرا دبي، تصدرت أنغام التريند أيضاً عقب تألقها في إحياء احتفالية ذكرى تحرير سيناء التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدي التاريخ".

تحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفني تمثيل مصر وقوتها الناعمة، وتعد امتداداً لريادة أم الدنيا في الفن الطربي الأصيل.