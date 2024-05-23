الجيش الصيني يجري تدريبات عسكرية مشتركة في محيط تايوان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بدأت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني تدريبات عسكرية مشتركة حول تايوان اعتبارا من الساعة السابعة وخمسة وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي صباح اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة" تشاينا ديلي " أن التدريبات تجرى في مضيق تايوان وشمال وجنوب وشرق جزيرة تايوان، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بجزر كينمن و ماتسو و ووتشيو و دونجيين".

وقال لي شي، المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي، إن المناورات التي تحمل اسم " السيف المشترك-2024 ايه " المقررة اليوم وغدا الجمعة، سوف تشمل القوات العسكرية بما فيها الجيش والقوات البحرية والجوية والصاروخية بقيادة المسرح.

وأضاف لي أن التدريبات تركز على القيام بدوريات استعداد قتالي بحرية وجوية، بالإضافة إلى المصادرة المشتركة للسيطرة الشاملة في أرض المعركة والاستهداف المشترك الدقيق للأهداف الرئيسية.

وأشار المتحدث إلى أن التدريبات تعد أيضا بمثابة عقاب قوي على الأعمال الانفصالية التي تقوم بها ما تسمى قوى "استقلال تايوان"، وتحذير شديد ضد التدخل والاستفزاز من قبل قوى خارجية.