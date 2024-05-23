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انتحار أربعيني شنقًا داخل فندق شعبي في الأقصر

تعبيرية
تعبيرية
محمد راشد
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 8:53 ص | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 8:53 ص

لقي رجل أربعيني حتفه شنقًا داخل فندق شعبي بوسط مدينة الأقصر، وذلك بسبب مروره بأزمة مالية.

وتلقي اللواء حسن عبد العزيز، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء عاطف أبو الوفاء، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بورود بلاغ حول انتحار نزيل بفندق شعبي كائن بشارع يوسف حسن وسط مدينة الأقصر.

وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين أن النزيل يدعى "مسعود سالم محمد عبدالرحمن" يبلغ من العمر 40 عاما، ومقيم بمحافظة الغربية، قد وصل إلى الأقصر خلال الأيام الماضية.

وأوضحت التحريات الأولية أن النزيل قد دخل غرفته بالفندق، ولم يخرج منها، وعندما طرق موظف الفندق الباب على الغرفة، لم يرد أحد، فقام بفتحه ليجده معلقا بقطعة قماش في مروحة السقف.

وبينت التحقيقات أن الرجل قد أنهى حياته شنقًا بسبب مروره بأزمة مالية.

تم نقل جثة الرجل الأربعيني إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، وجرى انتداب الطبيب الشرعي للتصريح بالدفن وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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