ضياء رشوان: تلويح مصر بالانسحاب من الوساطة لا يعني التخلي عن أمننا القومي

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر عندما تنبّه الجميع وبخاصة الأطراف ذات الصلة بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بأنها قد تنسحب حال استمرات محاولات الإساءة لجهودها فهذا لا يعني تخلي مصر عن دورها أو أمنها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء، أن مصر ستظل محافظة على أمنها القومي، مشيرا إلى تصريحات منسوبة لمسئولين رفيعي المستوى في مصر بأن الدولة لديها كل الوسائل التي تُمكِّنها من المحافظة على أمنها القومي.

وذكر أن الانسحاب من الوساطة لا يعني التخلي عن الأمن القومي المصري، موضحًا أنه إذا تزايدت الأكاذيب عن الجهود المصرية وبالتالي انسحبت القاهرة من الوساطة فهذا لا يعني التخلي عن الفلسطينيين.

وشدد على أن مصر تدعم الفلسطينيين طوال الوقت سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وخص بالذكر القطاع قائلا إن مصر قدّمت كل ما تملكه من مساعدات إغاثية وإنسانية.

وأكد أن مصر دعمت الفلسطينيين كذلك بمواقف سياسية ودبلوماسية وبمشاورات عبر العالم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أول من نبّه بعدم تصفية القضية الفلسطينية وعدم السماح بمخطط تهجير الفلسطينيين.

وشدد على أن رفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين أصبح اليوم مقولة واحدة يتمسك بها العالم أجمع باستثناء إسرائيل.