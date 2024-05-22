الحكومة: مجلس التعليم سيضمن مدى توافق الخريجين مع سوق العمل

موافقة الحكومة إنشاء على المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي وافقت الحكومة على إنشائه، سيكون معنيًّا بالسياسة العامة للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن المجلس سيضع السياسات العامة للدولة في مجال التعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي أو التعليم الفني.

وذكر أن المجلس يرأسه رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أن ما يتسم به المجلس أنه يضم كل الجهات المعنية بالعملية التعليمية سواء كانت حكومية أو غير حكومية.

وأوضح أن المجلس سيضم خبراء متخصصين في مجال التعليم ورجال أعمال، وبالتالي سيضمن متابعة العملية التعليمية ومدى توافق الخريجين مع سوق العمل.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.

ويضم المجلس عددا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.