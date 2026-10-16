بيراميدز يفوز على المريخ بنتيو في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على استاد جوبا الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق محمود صابر في الدقيقة 30، بعدما استغل تمريرة من محمود زلاكة، ليطلق تسديدة سكنت أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض، مانحًا الفريق السماوي الأفضلية قبل مواجهة الإياب.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، عدة تغييرات لتنشيط أداء الفريق، حيث شارك أحمد عاطف قطة ويوسف أوباما بدلًا من مصطفى زيكو وأحمد توفيق، قبل أن يدفع بناصر ماهر ونذير بو علي، ثم وليد الكرتي في الدقائق الأخيرة.

وشهدت اللحظات الأخيرة من اللقاء تعرض محمود مرعي للطرد في الدقيقة 90 إثر حصوله على الإنذار الثاني، فيما نال أحمد سامي بطاقة صفراء بسبب الاعتراض.

وبهذه النتيجة، يضع بيراميدز قدمًا في الدور المقبل، قبل لقاء العودة المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث يسعى الفريق إلى تأكيد تفوقه وحسم بطاقة التأهل.