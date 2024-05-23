الحكومة عن تخصيص قطع أراض بالدولار لشركات أجنبية: ليست المرة الأولى

تحدث المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار تخصيص بعض قطع الأراضي بالدولار لـ34 شركة أجنبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأربعاء، إن البيع يتم بالدولار لهذه الجهات الأجنبية بعد تخصيص قطع الأراضي.

وأضاف أن عملية التخصيص تمت على مستوى عدد كبير من المحافظات، موضحًا أن الأنشطة تتنوع بين سكني وتجاري وعمراني وغير ذلك وفقا لطبيعة الاستثمار الذي تم بناء عليه تخصيص الأرض.

وأوضح أن عملية التسعير تخضع لاعتبارات مختلفة، وليس بالضرورة أن تكون أسعار الخدمات مرتفعة بهذه المناطق طالما أن تخصيص قطعة الأرض جرى بالدولار.

وأشار إلى أن بيع قطعة الأرض لمستثمر أجنبي يأتي في إطار جهود الدولة في تعظيم مواردها من العملة الأجنبية، موضحًا أن هذه ليست المرة التي يتم فيها البيع بهذا النظام.

وأفاد بأنه في المرات السابقة، لم تحدث فروق كبيرة في الأسعار بين الشركات المصرية والأجنبية، مؤكدا أن عملية التسعير تخضع للأساليب المتعارف عليها.

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من هذه الأراضي سيتم إنشاء عليها مصانع وبعضها سيكون لأغراض تجارية، وبالتالي فإن الأمر لن يكون له انعكاس سلبي على المواطنين.

وأُحيط مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (189) بتاريخ 1 أبريل الماضي، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لـ34 شركة.