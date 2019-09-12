مقتل وإصابة العشرات في حادث تدافع خلال فعالية انتخابية بموزمبيق

قالت شرطة موزمبيق، اليوم الخميس، إن ما لايقل عن عشرة أشخاص قد لقوا حتفهم وأصيب 85 آخرون في حادث تدافع أثناء فعاليات انتخابية للرئيس فيليب نيوسي.

وذكر المتحدث باسم الشرطة الوطنية أورلاندو مودوماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن التدافع وقع أثناء إلقاء الرئيس كلمة للحشود داخل استاد بمدينة نامبولا، شمال شرقي البلاد، أمس الأربعاء، قبل الانتخابات العامة المقررة في 15 أكتوبر المقبل.

وأضاف أن حالة اثنين من المصابين خطيرة.

وأوضح المتحدث أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات حادث التدافع، وقد جرى إيقاف رئيس شرطة المدينة عن العمل لحين ظهور نتائج التحقيقات الجارية.

وقال: "أصدرنا أمرا بإجراء تحقيق في هذه المأساة، وسنقدم مزيدا من المعلومات قريبا".

يشار إلى أن الأجواء في موزمبيق مشحونة بالتوتر بسبب الاستعدادات الجارية للانتخابات، في ظل تصاعد المخاوف من تجدد أعمال العنف.

وكانت موزمبيق شهدت أعمال عنف متفرقة بين حزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) الحاكم، والحزب المعارض الرئيسي" "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" (رينامو).

وخاض الحزبان حربا أهلية استمرت 15 عاما وانتهت عام 1992.