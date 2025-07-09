إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: 24 جنديا تقدموا بطلب إجازة من الحرب

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن 24 جنديا تقدموا إلى قائد قيادة العمليات الخاصة في الجيش بطلب إجازة من الحرب.

وقال المحامي ممثلا عن الجنود، في مقابلة: "هناك مأزق هنا - هؤلاء جنود بذلوا قصارى جهدهم، وهم يدركون خطورة الوضع - إنهم بحاجة إلى الهواء، وهذه حالة استثنائية"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الليلة الماضية في بيان من مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة : "النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وتفكيكها. لن تشكل غزة بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، ولم نكمل المهمة بعد".