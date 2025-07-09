 إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: 24 جنديا تقدموا بطلب إجازة من الحرب - بوابة الشروق
الأربعاء 9 يوليه 2025 10:06 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: 24 جنديا تقدموا بطلب إجازة من الحرب

وكالات
نشر في: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 9:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 يوليه 2025 - 9:56 ص

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن أن 24 جنديا تقدموا إلى قائد قيادة العمليات الخاصة في الجيش بطلب إجازة من الحرب.

وقال المحامي ممثلا عن الجنود، في مقابلة: "هناك مأزق هنا - هؤلاء جنود بذلوا قصارى جهدهم، وهم يدركون خطورة الوضع - إنهم بحاجة إلى الهواء، وهذه حالة استثنائية"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الليلة الماضية في بيان من مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة : "النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح جميع رهائننا واستسلام حماس وتفكيكها. لن تشكل غزة بعد الآن تهديدًا لإسرائيل، ولم نكمل المهمة بعد".

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