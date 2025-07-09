المسرح القومي ينشر فيديو تحية الجمهور في افتتاح «الملك لير»

نشرت إدارة الصفحة الرسمية للمسرح القومي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو مدته 11:49 دقيقة، يوثق مدة تحية الجمهور في افتتاح العرض المسرحي "الملك لير" على المسرح القومي بالعتبة، والتي انطلقت أولى لياليه اليوم، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وعمرو البسيوني، الوكيل الدائم لوزارة الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع المسرح، والمخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أيمن الشيوي، مدير المسرح القومي، والكاتبة الدكتورة لاميس جابر، حرم بطل العرض النجم الدكتور يحيى الفخراني.

وتضمن الفيديو تحية فريق العمل بأكمله، وبعد تحية أبطال العرض للجمهور فردًا فردًا، اجتمعوا مجددًا على خشبة المسرح لاستقبال بطل العرض الدكتور يحيى الفخراني، الذي وقف له الجمهور احترامًا وتصفيقًا قبل دخوله، وما إن دخل لتحيتهم حتى تفاعل معه الحاضرون بحرارة، قابلوه بالتصفيق الحار وعبارات الإعجاب والمحبة، وقدّم أحد الحضور باقة ورد للفنان الكبير، قام بدوره بتوزيعها على فريق العمل، ثم قال وهو يحيي الجمهور: "شكرًا جزيلًا"، ليرد الجمهور بصوت واحد: "بنحبك يا أستاذنا".

بعدها دعا الفنان يحيى الفخراني مخرج العرض شادي سرور للصعود إلى المسرح، وطلب منه الإعلان عن "الكتيبة التي تعمل خلف الستار" – على حد وصفه.

وعلى هامش الافتتاح، أعرب وزير الثقافة عن فخره وسعادته بعودة النجم يحيى الفخراني للوقوف على خشبة المسرح القومي، ليقدم رائعة "الملك لير" برؤية جديدة، مشيدًا بجودة العرض ورؤية المخرج شادي سرور، وبأداء الفريق الكامل من ممثلين ومصممي ديكور وأزياء وإضاءة. وأثنى الوزير بشكل خاص على الأداء المتفرد للفنان الكبير يحيى الفخراني، الذي قدّم شخصية الملك لير بإحساس عميق وبراعة فنية فائقة، مؤكدًا أن ما قدمه يعكس طاقته الإبداعية المتجددة وقدرته الاستثنائية على إعادة اكتشاف النص المسرحي بروح معاصرة.

يُذكر أن العرض المسرحي "الملك لير" يضم عددًا من نجوم المسرح المصري، منهم: طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف، محمد حسن.

ومن صُنّاع العمل: إسلام عباس (مكياج)، ضياء شفيق (استعراضات)، أحمد الناصر (موسيقى)، محمود الحسيني "كاجو" (إضاءة)، علا علي (ملابس)، حمدي عطية (ديكور).

ويُعرض العمل، بعد أسبوعه الأول، أيام: الخميس، الجمعة، السبت، والأحد من كل أسبوع، على المسرح القومي، ويُتاح الحجز الإلكتروني عبر تطبيق البيت الفني للمسرح.