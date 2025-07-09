آبل تعين صابح خان رئيسا تنفيذيا جديدا للعمليات

أعلنت شركة آبل أن صابح خان، نائب رئيس العمليات الأول بالشركة سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات خلفا لجيف ويليامز في وقت لاحق من هذا الشهر.

تأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجية خلافة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة، طبقا لما ذكرته الشركة المصنعة لهواتف آيفون في بيان.

وسيستمر ويليامز وهو زعيم بارز في الفريق التنفيذي لشركة آبل منذ حوالي 3 عقود، في تقديم التقاير إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك والإشراف على فريق التصميم وساعة آبل حتى تقاعده في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المقرر أن يتحول فريق التصميم لشركة آبل إلى تقديم تقارير إلى كوك بعد تقاعد ويليامز.

يشار إلى أن خان يعمل في شركة آبل منذ 30 عاما وانضم إلى الفريق التنفيذي كنائب أول لرئيس العمليات في عام 2019.